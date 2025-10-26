Linee guida ECTA-UIRR-ERFA per la condivisione digitale dei dati nel trasporto merci intermodale

ECTA (Associazione Europea per il Trasporto Chimico), UIRR (Unione Internazionale per il Trasporto Combinato Strada-Ferrovia) ed ERFA (Associazione Europea per il Trasporto Ferroviario Merci) hanno collaborato per nove mesi in un gruppo di lavoro collaborativo sulla digitalizzazione intermodale per aprire la strada a un modello di dati digitali più comune basato sugli standard esistenti per il trasporto merci intermodale. Tre nuove linee guida sulle migliori pratiche digitali sono il frutto di questo lavoro congiunto.

Queste linee guida mirano a semplificare la comunicazione e lo scambio di dati tra tutti gli attori del trasporto intermodale, ridurre i costi amministrativi e burocratici, consentire una pianificazione e un’esecuzione logistica fluide e in tempo reale e, infine, migliorare la competitività dei servizi di trasporto merci intermodale in Europa.

Le tre nuove linee guida sulle migliori pratiche digitali affrontano i seguenti argomenti:

1. Principi generali per la condivisione standardizzata dei dati digitali nel trasporto merci intermodale.

2. Processi standardizzati di prenotazione digitale, gate-in e gate-out presso i terminal.

3. Condivisione standardizzata dei dati digitali tra imprese ferroviarie, operatori del trasporto combinato e gestori dei terminal.

