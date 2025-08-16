Linea ferroviaria 'Reno d'acciaio': progetto strategico europeo bloccato da interessi nazionali

La storica linea ferroviaria tra Anversa e Aquisgrana, nota come "Reno d’acciaio", potrebbe tornare operativa per rispondere a nuove esigenze di mobilità militare in Europa, in particolare in chiave anti-russa. Il collegamento, dismesso dal 1991, attraversa Belgio, Paesi Bassi e Germania, e viene oggi considerato strategico per il rapido spostamento di truppe e mezzi.

Nonostante l’infrastruttura esista già e necessiti solo di ammodernamenti, il progetto è ostacolato da divisioni interne tra gli Stati coinvolti. Il Belgio è favorevole alla riattivazione, con l’intento di utilizzarla anche per il trasporto merci, contribuendo a decongestionare altre tratte ferroviarie. La Germania appare interessata, ma i Paesi Bassi frenano. Il timore olandese è che la linea possa avvantaggiare economicamente il porto belga di Anversa a discapito di Rotterdam, alimentando una competizione logistica tra i due scali.

La difesa degli interessi economici nazionali, quindi, rischia di rallentare un progetto pensato per rafforzare la sicurezza collettiva europea. Mentre crescono le preoccupazioni per l’instabilità geopolitica a est, la mancata coesione politica blocca un'iniziativa potenzialmente decisiva per la capacità di risposta militare dell’UE.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.