Limone Piemonte: rovinosa caduta, grave sciatore 63enne di Ventimiglia

Grave incidente nella mattinata di oggi sulle piste da sci di Limone Piemonte, dove un uomo di 63 anni, residente a Ventimiglia, è rimasto seriamente ferito in seguito a una caduta durante la discesa.

Secondo le prime informazioni, lo sciatore avrebbe perso il controllo sugli sci per cause ancora in fase di accertamento, rovinando violentemente sulla pista. L’impatto ha immediatamente fatto scattare l’allarme, con l’intervento dei soccorsi specializzati.

Sul posto è arrivato l’elisoccorso del 118, che ha raggiunto rapidamente l’area dell’incidente consentendo al personale sanitario di prestare le prime cure direttamente sulla pista. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Croce di Cuneo, dove è stato affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni sono giudicate gravi e la prognosi resta riservata.

Sono ora in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali fattori esterni che possano aver contribuito alla caduta. L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza del rispetto delle norme di sicurezza sulle piste, soprattutto in giornate di elevata affluenza.

