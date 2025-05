Liguria vince ‘Oscar del cicloturismo’ per la Cycling Riviera di Ponente

Il Green Road Award, noto come l’Oscar del Cicloturismo, celebra il suo decimo anniversario incoronando la Liguria come miglior regione italiana per il turismo in bicicletta, grazie alla sua Cycling Riviera, che conta a tutt'oggi tre piste ciclabili in via di espansione: Levanto-Framura, Arenzano-Varazze e, la più lunga con oltre 30 km, Oneglia-Ospedaletti altrimenti detta 'Riviera dei Fiori', recentemente ampliata col tratto Oneglia-Borgo Prino. Si tratta di piste ciclopedonali ricavate sul tracciato ferroviario dismesso (nella foto, l'ex stazione FS di Porto Maurizio).

Al secondo posto si classifica la Basilicata con la Ciclovia Meridiana, seguita dalla Puglia con il progetto Ciclonica. Non mancano riconoscimenti speciali: il premio Alis va al Lazio per il Gran Tour del Lazio, quello della stampa al Piemonte per la Ciclovia Bar to Bar e il premio Legambiente alla Lombardia per la Ciclovia del Sole.

"Con grande onore e soddisfazione ritiro il premio per 'Cycling Riviera-Parco Costiero Riviera dei Fiori' la ciclovia, inserita nel progetto della Ciclovia Tirrenica, che ha ottenuto il punteggio più alto sia per gli aspetti tecnici relativi alla progettazione, alla costruzione, alla gestione, alla promozione, alle attrezzature, alla segnaletica e ai servizi green per famiglie e bambini sia dal punto di vista paesaggistico, culturale, architettonico ed emozionale – dichiara l'assessore al Turismo Luca Lombardi – Voglio congratularmi con il gestore Amaie Energia e Servizi e con i sindaci di tutti gli altri Comuni coinvolti”. “Raccogliamo il testimone dalla Regione Friuli Venezia-Giulia e il prossimo anno saremo noi ad ospitare l'evento di premiazione per l'edizione 2026 - aggiunge Lombardi - Voglio anche menzionare gli amici della 'Via dei Monti o de Pontremolo', l'altro percorso che come Regione Liguria abbiamo candidato al premio e che merita di essere visitato anche per la grande attenzione all'accessibilità al percorso per i disabili. La Liguria è una regione che fa dell'outdoor uno dei suoi punti di forza nell'offerta turistica: avere due ciclovie così belle una a Ponente e una a Levante, che regalano emozioni fortissime a chi le percorre, è una caratteristica unica in Italia”.





Il premio IGRAW Italian Green Road Award/Oscar Italiano del Cicloturismo, a cui Regione Liguria partecipa da cinque anni, si rivolge agli uffici del turismo, dell’ambiente e delle infrastrutture delle Regioni italiane, ai quali viene richiesto di candidare fino a due 'green road' ovvero percorsi – anche ferrovie dismesse, argini di fiumi e di corsi d’acqua, canali di irrigazione oggi riconvertiti in strade ciclabili – identificati con nome e segnaletica, studiati per consentire ai ciclisti di percorrerli in sicurezza. Viene assegnato da una giuria composta da personalità di spicco nel campo del giornalismo, opinion leader, sponsor, esperti e personalità dei settori bike, ambiente e turismo ed è presieduta da Ludovica Casellati, direttore di Viagginbici.com e fondatrice della collezione Luxury Bike Hotels.



IL PERCORSO VINCITORE. 'Cycling Riviera-Parco Costiero Riviera dei Fiori', 33 km da Ospedaletti ad Imperia lungo il tracciato costiero della vecchia ferrovia a binario unico Genova-Ventimiglia, è gestita per 24 km dalla società Amaie Energia e Servizi Srl, società partecipata pubblica che cura il tratto Sanremo – San Lorenzo. La ciclopedonale, di cui sono stati inaugurati gli ultimi 9 km (Imperia Porto Maurizio-San Lorenzo al Mare) lo scorso 12 aprile, si inserisce nel progetto della Ciclovia Tirrenica, una delle dieci ciclovie turistiche di interesse nazionale messe a sistema dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dei Beni Artistici, Culturali e Turistici con l’intento di offrire ciclovie nazionali, sicure e di qualità, per un turismo sostenibile che valorizzi gli itinerari storici, culturali e ambientali.

Tra le destinazioni internazionali bike friendly spicca la Slovenia, mentre l’Umbria si aggiudica il Premio Speciale Cammini grazie al percorso "La Via di Francesco".

La cerimonia di premiazione si è tenuta a Trieste il 30 maggio, nella regione Friuli Venezia Giulia, che lo scorso anno aveva conquistato il primo posto con la Ciclovia Pedemontana. L’evento ha ospitato anche un Bike Forum dedicato agli operatori del settore per discutere le opportunità offerte dal cicloturismo, un settore in continua espansione.

Secondo il report "Viaggiare con la bici 2025" realizzato da Isnart-Unioncamere, nel 2024 si sono registrate 89 milioni di presenze legate a questo tipo di vacanza, con un incremento del 54% rispetto all’anno precedente. Il giro d'affari sfiora i 9,8 miliardi di euro, confermando il cicloturismo come una delle tendenze più forti del turismo italiano, con oltre il 10% delle presenze complessive.

