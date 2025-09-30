Liguria, via libera unanime in Regione: sostegno ai piccoli Comuni contro il randagismo

Un segnale concreto per la tutela degli animali e il supporto ai piccoli Comuni liguri arriva dal Consiglio regionale, che ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato da Alessandro Bozzano, consigliere regionale di Vince Liguria – Noi Moderati. Il documento, sottoscritto sia da forze di maggioranza che di opposizione, impegna la Regione a sostenere i Comuni con meno di 10.000 abitanti nel fronteggiare il fenomeno del randagismo.

“I piccoli Comuni – ha spiegato Bozzano – sono sempre più in difficoltà nel sostenere i costi per la gestione degli animali d’affezione abbandonati o rinunciati. Con questo ordine del giorno, chiediamo alla giunta e all’assessore Giacomo Ferro di valutare la possibilità di istituire un fondo straordinario regionale per dare un aiuto concreto”.

La proposta prevede anche misure per incentivare le adozioni, come la copertura della prima visita veterinaria per chi accoglie un animale abbandonato. “Si tratta di una misura di buon senso – ha aggiunto Bozzano – che tutela gli animali, sostiene i Comuni più piccoli e promuove un approccio responsabile nei confronti dell’abbandono. È un segnale importante di civiltà e attenzione al territorio”.

Il documento è stato sostenuto anche dai consiglieri Matteo Campora e Federico Bogliolo e accolto favorevolmente dall’assessore Ferro, che si è impegnato a verificare la sostenibilità economica dell’iniziativa nell’ambito del bilancio regionale.

