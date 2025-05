Liguria, via al cantiere da 16 milioni per la messa in sicurezza del torrente Argentina: nuovo ponte ciclabile entro un anno

Un investimento da oltre 16 milioni di euro è in corso tra Arma di Taggia e Riva Ligure per la messa in sicurezza del torrente Argentina. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo ponte a campata unica con pista ciclabile integrata nella Ciclovia Tirrenica. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Raul Giampedrone, ha confermato che l’opera sarà completata entro la primavera 2026, in linea con le scadenze del PNRR.

Lavori in corso – Attualmente è in fase avanzata la realizzazione delle arginature a monte del ponte esistente. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni con la demolizione dell’attuale struttura e la costruzione del nuovo ponte, privo di piloni in alveo, per migliorare il deflusso del torrente in caso di piena.

Ponte ciclabile – La nuova infrastruttura sarà dotata di una pista ciclabile connessa alla Ciclovia Tirrenica. "Un’opera che guarda al futuro del territorio – ha dichiarato Giampedrone – in termini di sicurezza e sostenibilità".

Nessuna passerella provvisoria – Non verrà realizzata una passerella ciclabile temporanea, come inizialmente previsto. “Il rispetto dei tempi del PNRR rende impraticabile questa ipotesi. Comprendiamo i disagi, ma servono scelte coerenti con la portata dell’intervento”, ha spiegato l’assessore.

Foce e sicurezza – A completamento del progetto, è previsto un terzo stralcio per migliorare le arginature fino alla foce del torrente, riducendo il rischio idraulico per abitazioni e attività produttive vicine.

