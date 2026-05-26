Liguria verso il microchip obbligatorio per i gatti: ok unanime del Consiglio regionale
di R.P.
Approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato da Veronica Russo, esponente di Fratelli d’Italia
Regione Liguria apre alla possibilità di introdurre il microchip obbligatorio per i gatti nati o acquisiti sul territorio regionale. Il Consiglio regionale ha infatti approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato da Veronica Russo, esponente di Fratelli d’Italia.
Il documento impegna la Giunta a valutare l’introduzione dell’obbligo di microchippatura e dell’iscrizione all’Anagrafe regionale degli animali d’affezione, accompagnando la misura con campagne informative e collaborazioni con servizi veterinari, Comuni e associazioni animaliste.
Secondo la consigliera Russo, nonostante l’Anagrafe Nazionale Felina sia attiva dal 2011, in Italia manca ancora un obbligo nazionale per i gatti. La Liguria potrebbe quindi seguire l’esempio della Lombardia, che ha già introdotto la misura dal 2020, rafforzando così gli strumenti di tutela e tracciabilità della popolazione felina.
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