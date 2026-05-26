Liguria verso il microchip obbligatorio per i gatti: ok unanime del Consiglio regionale

Regione Liguria apre alla possibilità di introdurre il microchip obbligatorio per i gatti nati o acquisiti sul territorio regionale. Il Consiglio regionale ha infatti approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato da Veronica Russo, esponente di Fratelli d’Italia.

Il documento impegna la Giunta a valutare l’introduzione dell’obbligo di microchippatura e dell’iscrizione all’Anagrafe regionale degli animali d’affezione, accompagnando la misura con campagne informative e collaborazioni con servizi veterinari, Comuni e associazioni animaliste.

Secondo la consigliera Russo, nonostante l’Anagrafe Nazionale Felina sia attiva dal 2011, in Italia manca ancora un obbligo nazionale per i gatti. La Liguria potrebbe quindi seguire l’esempio della Lombardia, che ha già introdotto la misura dal 2020, rafforzando così gli strumenti di tutela e tracciabilità della popolazione felina.

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