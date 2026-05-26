Genova avvia “IN-Genova”: nuovo piano per inclusione e autonomia delle persone con disabilità

Comune di Genova presenta il programma “IN-Genova”, un progetto dedicato all’inclusione sociale delle persone con disabilità e al contrasto della marginalizzazione nelle periferie urbane e sociali della città.

L’iniziativa punta a rafforzare la rete territoriale del welfare attraverso percorsi di autonomia, integrazione socio-sanitaria, sostegno alle fragilità e maggiore partecipazione alla vita sociale e lavorativa. Il programma si sviluppa su due assi principali: inclusione sociale e inserimento socio-lavorativo, oltre alla partecipazione culturale, economica e relazionale.

L’assessore ai servizi sociali Cristina Lodi ha sottolineato la necessità di riportare il welfare al centro delle politiche pubbliche, considerandolo un investimento strategico per la qualità della vita e la coesione sociale.

Tra le azioni già avviate figurano percorsi di cohousing, laboratori per la vita quotidiana, attività formative e tirocini, con il coinvolgimento di 35 enti del Terzo settore e l’attivazione iniziale di 27 percorsi di inclusione sociale e 12 tirocini formativi.

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