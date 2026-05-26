Genova avvia “IN-Genova”: nuovo piano per inclusione e autonomia delle persone con disabilità
di R.P.
L’assessore ai servizi sociali Cristina Lodi ha sottolineato la necessità di riportare il welfare al centro delle politiche pubbliche
Comune di Genova presenta il programma “IN-Genova”, un progetto dedicato all’inclusione sociale delle persone con disabilità e al contrasto della marginalizzazione nelle periferie urbane e sociali della città.
L’iniziativa punta a rafforzare la rete territoriale del welfare attraverso percorsi di autonomia, integrazione socio-sanitaria, sostegno alle fragilità e maggiore partecipazione alla vita sociale e lavorativa. Il programma si sviluppa su due assi principali: inclusione sociale e inserimento socio-lavorativo, oltre alla partecipazione culturale, economica e relazionale.
L’assessore ai servizi sociali Cristina Lodi ha sottolineato la necessità di riportare il welfare al centro delle politiche pubbliche, considerandolo un investimento strategico per la qualità della vita e la coesione sociale.
Tra le azioni già avviate figurano percorsi di cohousing, laboratori per la vita quotidiana, attività formative e tirocini, con il coinvolgimento di 35 enti del Terzo settore e l’attivazione iniziale di 27 percorsi di inclusione sociale e 12 tirocini formativi.
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