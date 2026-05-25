Campora (Vince Liguria): “Risorse Amt c'erano, bastava destinarle, ma si è scelta la polemica invece dei cittadini"

“Silvia Salis lamenta di non aver potuto investire risorse nelle scuole dell’infanzia per risanare Amt. Facciamo però presente che anche i 40 milioni stanziati da Regione Liguria a sostegno del Comune avrebbero potuto essere utilizzati per molte altre attività utili ai cittadini della regione, se la sindaca, a giugno dello scorso anno, invece di segnalare un buco da 50 milioni nel bilancio di Tursi, avesse destinato ad Amt quei 47,5 milioni che poi sono risultati disponibili, al momento dell’approvazione del bilancio consuntivo 2025.

In quel caso Amt avrebbe potuto evitare quanto accaduto successivamente. Invitiamo a fare meno polemiche strumentali e a dedicarsi di più ad azioni concrete a tutela del territorio e dei cittadini”. Così Matteo Campora, capogruppo di Vince Liguria ha replicato alle dichiarazioni della sindaca di Genova sul tema delle risorse destinate al trasporto pubblico e ai servizi comunali.

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