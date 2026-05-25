Bilancio Salis, Cavo: "Amt sostenuta da Regione. per scuole infanzia c'erano 10 ml accantonati"

"Dispiaciuta per le risorse destinate ad Amt anziché alle scuole di infanzia, come avrebbe voluto: la precisazione di oggi della sindaca Salis, alla vigilia dell'anniversario della sua vittoria, suona come una scusa non richiesta e non ha un fondamento di verità. Innanzitutto giustifica gli impegni disattesi in campo educativo con la necessità di dover coprire il buco della società di trasporto pubblico, come se fosse stato il Comune e non Regione Liguria a metterci i 40 milioni di euro per ricapitalizzare l’azienda. In secondo luogo, ricordo alla sindaca che il bilancio del Comune di Genova, contrariamente ai buchi immaginari paventati, ha chiuso con quasi 50 milioni di avanzo, di cui 45 accantonati per specifiche misure e 2,5 di avanzo libero. E tra questi accantonati spiccano 6,5 milioni destinati all'educazione e altri 4 al sociale: se davvero avesse voluto investire sulle scuole dell’infanzia avrebbe potuto attingere a questi capitoli. Non lo ha fatto pur avendone la possibilità. Le giustificazioni stanno a zero".

Così Ilaria Cavo, deputata ligure, presidente del consiglio nazionale di Noi Moderati e capogruppo in Noi Moderati Orgoglio Genova in Consiglio comunale.

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