Elezioni amministrative in Liguria, affluenza al 14,9% alle 12 nei 18 comuni interessati: lieve crescita rispetto al 2021
di steris
Si tratta di comuni sotto i 15 mila abitanti, dove il voto si svolge in turno unico e non è previsto il ballottaggio
Alle ore 12 l’affluenza nei 18 comuni liguri chiamati al voto per le elezioni amministrative si attesta al 14,9%, in lieve aumento rispetto al 14,69% registrato nella precedente tornata elettorale.
Si tratta di comuni sotto i 15 mila abitanti, dove il voto si svolge in turno unico e non è previsto il ballottaggio.
A livello provinciale, la partecipazione più alta si registra nello Spezzino, con il 16,90% degli aventi diritto, in crescita rispetto al 14,33% di cinque anni fa. Seguono Imperia con il 15,55% (contro il 14,45%) e Genova con il 13,70%, in calo rispetto al 14,95% della precedente consultazione. In flessione anche Savona, dove l’affluenza si ferma al 9,42% contro il 16,29% della tornata passata.
In totale sono 72 le sezioni elettorali aperte sul territorio regionale: 37 nella Città metropolitana di Genova, 19 nello Spezzino, 15 in provincia di Imperia e una in provincia di Savona.
Le operazioni di voto proseguiranno fino a domani, quando si concluderà la consultazione amministrativa nei comuni interessati.
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