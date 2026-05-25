Salis: "Avrei voluto utilizzare i fondi destinati ad Amt per progetti sociali e di sostegno alle scuole di infanzia"

Intervenuta al Carlo Felice per "50 anni insieme", la celebrazione riservata alle coppie che festeggiano le nozze d'oro, la sindaca di Genova Silvia Salis, oltre a riservare un pensiero a queste longeve famiglie, ha fatto un bilancio del primo anno di mandato, tra criticità e soddisfazioni, senza tralasciare idee e progetti. Il principale rammarico, quello di aver dovuto impegnare su Amt i fondi che avrebbero potuto soddisfare progetti sociali e di sostegno alle scuole d'infanzia.

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