Salis: "Avrei voluto utilizzare i fondi destinati ad Amt per progetti sociali e di sostegno alle scuole di infanzia"
di Claudio Baffico
Intervenuta al Carlo Felice per "50 anni insieme", la celebrazione riservata alle coppie che festeggiano le nozze d'oro, la sindaca di Genova Silvia Salis, oltre a riservare un pensiero a queste longeve famiglie, ha fatto un bilancio del primo anno di mandato, tra criticità e soddisfazioni, senza tralasciare idee e progetti. Il principale rammarico, quello di aver dovuto impegnare su Amt i fondi che avrebbero potuto soddisfare progetti sociali e di sostegno alle scuole d'infanzia.
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