Clonato il profilo Facebook dell’assessore regionale Lombardi: “Non sono io, non accettate richieste di amicizia”

Il profilo Facebook dell’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi è stato clonato. A denunciarlo è stato lo stesso esponente della Regione Liguria, che ha annunciato un’immediata segnalazione ai carabinieri di Sanremo.

“Questa mattina ho scoperto che qualcuno ha clonato il mio profilo Facebook”, ha spiegato Lombardi, annunciando l’intenzione di procedere anche per vie legali.

L’assessore ha invitato cittadini e follower a prestare attenzione a eventuali richieste provenienti dal falso account: “Se qualcuno riceve richieste di amicizia o, peggio, richieste di denaro a mio nome, non deve accettarle ma bloccare e segnalare immediatamente il profilo”.

Non è la prima volta che Lombardi finisce nel mirino di truffe online: già lo scorso novembre era stato clonato anche il suo account Instagram.

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