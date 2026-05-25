Elezioni amministrative in Liguria, i risultati: Montaldo eletto a Ceranesi, Franceschi
di steris
Montaldo confermato a Ceranesi, il vicesindaco metropolitano Franceschi perde a Vobbia dove vince Ermodatillo. Viale nuovo sindaco di Zoagli
Prime conferme e alcune sorprese nelle elezioni comunali in Liguria.
A Cogoleto, Paolo Bruzzone (Siamo Cogoleto) si impone nettamente su Corrado Canepa (Avanti Cogoleto).
L'ex senatore Mattia Crucioli (Meghi - Progetto Val d'Aveto) è il nuovo sindaco di Santo Stefano d'Aveto, imponendosi nettamente su Giancarla Armerini.
A Casella viene riconfermato sindaco Gabriele Reggiardo, che ottiene il 76,44% dei voti pari a 1.165 preferenze, superando la sfidante Sabrina Ogemini.
A Ceranesi resta alla guida del Comune Claudio Montaldo. L’ex vicepresidente della Regione conquista il 59,24% dei consensi dopo le elezioni anticipate seguite alla crisi della precedente maggioranza.
Anche a Crocefieschi il sindaco uscente Filippo Bassignana conserva la fascia tricolore, imponendosi su Mauro Morabito e Diego Brotini.
A Ronco Scrivia vince Sergio Agosti, superando Antonella Semino.
Continuità pure a Torriglia, dove Maurizio Beltrami si impone nettamente su Daniela Segale.
Cambio della guardia invece a Zoagli, dove Roberto Viale supera nettamente il sindaco uscente Fabio De Ponti. Decisivo il risultato del seggio di San Pietro, chiuso con 105 voti contro 24, oltre al vantaggio registrato nelle altre sezioni del comune.
A Vobbia perde la fascia tricolore Simone Franceschi (Vobbia vuole vivere), vicesindaco metropolitano, a vantaggio di Giampaolo Ermodatillo (Insieme per la Val Vobbia): 120 voti per l'uscente, 135 per il nuovo sindaco.
A Zuccarello vince Claudio Paliotto (“Uniti per Zuccarello”), che conquista l’80,49% dei voti contro il 19,51% di Gaetano Ferrara (Insieme per Zuccarello), mentre non prende nemmeno un voto Valerio Favi (Forza Nuova).
A Bordighera la nuova sindaca è Marzia Baldassarre, candidata della lista “Bordighera Domani”, che si impone con un ampio vantaggio sugli avversari.
Ad Aquila d’Arroscia vince Tullio Cha (“Uniti per Aquila”), che si impone con il 71,70% dei voti contro il 27,36% di Massimo Ghersi (Insieme per Aquila) e lo 0,94% di Nicola Bavia (Insieme).
A Pietrabruna vince Massimo Rosso con 135 voti (54,66%) contro i 112 voti di Giancarlo Giordano (45,34%).
A Rocchetta Nervina vince Stefano Gastaudo con 91 voti (54,82%), contro i 75 (45,18%) di Claudio Basso. Nessun voto per Ciriaco Pannese.
Sul fronte della partecipazione, l’affluenza complessiva nei comuni liguri chiamati al voto si è fermata al 53,37%, in calo rispetto al 59,36% delle precedenti amministrative.
Tra i dati più alti spiccano Rocchetta Nervina con il 76,15%, Levanto con il 67,70% e Santo Stefano d’Aveto con il 68,08%. Il dato più basso si registra invece a Zoagli, dove alle urne si è recato soltanto il 26,50% degli aventi diritto.
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