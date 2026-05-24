Politica

Elezioni amministrative, affluenza alle 12 poco sotto il 15%

di R.S.

36 sec

Le elezioni comunali si svolgono oggi e domani e coinvolgono quasi 750 comuni italiani, tra cui 18 capoluoghi di provincia.

Elezioni amministrative, affluenza alle 12 poco sotto il 15%
18 - SettimoLink

Alle ore 12 l’affluenza alle elezioni amministrative si attesta poco sotto il 15%. Il dato definitivo è del 14,74%, secondo quanto emerge dal sito del Ministero dell’Interno Eligendo, su un totale di 5.581 sezioni scrutinate su 6.278.

Le elezioni comunali si svolgono oggi e domani e coinvolgono quasi 750 comuni italiani, tra cui 18 capoluoghi di provincia.

Il dato rilevato alla stessa ora segna una lieve flessione rispetto alla precedente tornata elettorale di riferimento, quando l’affluenza si era attestata al 15,75%. Un calo di circa un punto percentuale che fotografa una partecipazione finora leggermente più contenuta.

I seggi resteranno aperti fino alla giornata di domani, quando si avranno i dati definitivi sull’affluenza e inizierà lo spoglio delle schede.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi:

2273 - Telenord.settimolink.it