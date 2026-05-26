Addio a Waldemaro Flick, principe del foro e giornalista

E' morto a 77 anni l'avvocato cassazionista Waldemaro Flick. Malato da tempo, è deceduto nella sua casa di Capo Santa Chiara a Boccadasse. Il funerale, secondo quanto appreso, è previsto per giovedì alle 10 nella chiesa di Sant'Antonio, nel borgo marinaro. Era il fratello di Giovanni Maria, anch'egli giurista e in passato presidente della Corte costituzionale e ministro della Giustizia.

Avvocato dal 7 maggio 1981, Waldemaro Flick era anche giornalista pubblicista e faceva parte dal 2013 del consiglio di disciplina. Appassionato della montagna, era stato membro del Comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc. Lascia la moglie Carla Olivari, i figli Arturo e Maurizio.

Cordoglio da parte della sezione ligure della Associazione nazionale magistrati. "Apprendiamo con dolore della scomparsa dell'avvocato Waldemaro Flick, tra i fondatori del Comitato per lo Stato di diritto - sottolinea il presidente Federico Manotti - e apprezzato protagonista della scena civile genovese, promotore negli anni di un dialogo serio e costruttivo tra avvocatura e magistratura".

Stefano Savi, presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Genova, dichiara: "La notizia della sua scomparsa ci lascia costernati e con un grande vuoto per la figura di un professionista che avuto il suo stile e una grandissima caratura professionale oltre che una grande umanità. Lascia una scuola, rappresentata dai suoi figli, a testimonianza della sua capacità di trasmettere i suoi grandi valori".

Scrive il vicesindaco Alessandro Terrile su Facebook: "Ci sono persone che se le incontri ti cambiano la vita. uesto è stato per me Waldemaro Flick, quando il 1 settembre 2003 fresco di laurea ho varcato la porta del suo studio per iniziare la pratica da avvocato. Waldemaro è stato un maestro, un collega, un amico. Da lui ho imparato l’amore per la professione forense, lo scrupolo quasi paranoico nella correttezza tra colleghi, il rispetto per i giudici, l’attenzione per i clienti, e anche qualche ossessione come il bloc notes sul comodino per appuntarsi qualche idea notturna. Da Waldemaro ho imparato anche l’impegno civile per le battaglie che meritano di essere combattute semplicemente perché sono battaglie giuste, l’attenzione per i più fragili (ricordo il suo imperativo: “le pratiche di gratuito patrocinio vanno seguite con ancora più diligenza”), l’idea che facendo bene l’avvocato si può contribuire a cambiare il mondo. Allo stesso modo, mi ha sempre incoraggiato a fare politica, anche quando sottraevo tempo al lavoro di studio, trasmettendomi quella passione per il servizio alle Istituzioni che aveva esercitato per anni da amministratore di società pubbliche. Waldemaro è stato per me per più di vent’anni un punto di riferimento, un consigliere, un approdo di conforto, perfino un confessore. Lascia un grande vuoto nella nostra città, nella mia vita e nel mio cuore. Ciao Walde, grazie di tutto. E ora che sei certamente a camminare sulle tue montagne, getta ogni tanto uno sguardo quaggiù. Ne ho ancora bisogno".

"Apprendiamo con dispiacere la notizia della recente scomparsa dell'avvocato e collega Flick, un uomo dalla grande professionalità che si è sempre distinto in tutto ciò che ha fatto per una grande capacità di dialogo, figure come la sua sono state d'ispirazione per un'intera generazione di avvocati. Come Vince Liguria ci stringiamo intorno alla famiglia ed esprimiamo le nostre condoglianze". Così il capogruppo di Vince Liguria Matteo Campora e il Consigliere regionale Federico Bogliolo.

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