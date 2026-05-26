Casella: Reggiardo, sindaco fornaio, festeggia la rielezione lavorando nottetempo nel forno

Gabriele Reggiardo, rieletto sindaco di Casella, ha festeggiato la riconferma lavorando: da fornaio qual è nella vita di tutti i giorni. “La politica nei piccoli paesi significa questo: il giorno dopo aver vinto le elezioni con più del 60% si è già nel forno. È certo che questo è il lavoro storico che rimarrà per sempre. Il sindaco, come si dice, è di passaggio, ma siamo felicissimi e ringraziamo tutta la comunità casellese per averci dato l’opportunità di proseguire nel decennio. Questa è la storia. Focaccia gratis per tutto il Paese oggi? E' già finita e ne rifaremo ancora.”

Prossima battaglia, la riapertura integrale del trenino. “Il trenino, chi lo fa ripartire adesso? Questa è una battaglia che dobbiamo continuare assolutamente, nell’ottica della collaborazione. È una battaglia perché noi vogliamo questo servizio e vogliamo che ritorni, perché il nostro Paese deve tornare grande. Ci sono ancora tante altre cose da sistemare".

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