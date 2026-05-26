Genova, AVS inaugura nuova sede in centro storico con Bonelli e Fratoianni
di Carlotta Nicoletti
Il 28 maggio apertura in stradone Sant’Agostino. Spazio politico e di confronto aperto alla città e al territorio ligure
Una nuova sede nel cuore del centro storico di Genova per rafforzare la presenza politica e territoriale di Alleanza Verdi e Sinistra. L’inaugurazione è fissata per giovedì 28 maggio in stradone Sant’Agostino 36r, alla presenza dei leader nazionali Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.
Apertura – Il nuovo spazio regionale e provinciale di AVS Liguria e Genova sarà ufficialmente inaugurato alle 18, diventando punto di riferimento per attività politiche, organizzative e di partecipazione.
Presenze – All’apertura parteciperanno i co-portavoce nazionali Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, insieme a dirigenti, amministratori e rappresentanti del partito a livello regionale e locale.
Progetto – “L’inaugurazione della nuova sede di AVS Genova e Liguria ci riempie di soddisfazione”, ha dichiarato Carla Nattero, sottolineando come lo spazio rappresenti un modello di politica “come esperienza di conoscenza e decisione collettiva”.
Territorio – La collocazione nel centro storico, vicino all’Università, punta a creare un presidio aperto e accessibile. “Vogliamo stare vicini, incontrarci, sederci fianco a fianco”, affermano Simona Simonetti e Simon Møller di Europa Verde Liguria.
Funzione – Non solo sede organizzativa ma luogo di incontro, confronto e iniziativa pubblica. “Questa sede vuole essere una porta aperta sul quartiere”, ha spiegato Simona Cosso, segretaria provinciale AVS Genova.
Obiettivo – Per il partito, l’apertura rappresenta un passo nel rafforzamento del progetto politico in Liguria. “Vogliamo che questa sede sia uno spazio di confronto e costruzione collettiva”, ha aggiunto Giorgia Parodi.
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