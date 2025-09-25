Liguria, "Un mare di silenzio": al via la nuova campagna sull’Alta Via dei Monti Liguri

È partita la nuova campagna promozionale dedicata all'Alta Via dei Monti Liguri, il tracciato escursionistico lungo 422 chilometri che attraversa l’intera regione da ponente a levante, toccando Alpi, Appennini, borghi storici e panorami sospesi tra mare e cielo.

Sviluppata con il claim "Un mare di silenzio", l’iniziativa punta a valorizzare l’Alta Via come destinazione per tutte le stagioni, ideale per un turismo lento, sostenibile e autentico. La campagna prevede spot, contenuti social e una landing page su lamialiguria.it, con itinerari adatti a escursionisti di ogni livello: dai weekend brevi alle due grandi traversate da dieci giorni.

Tra i partner, anche la piattaforma internazionale Outdooractive, per promuovere l’offerta nel mercato europeo, soprattutto in Germania, Austria e Svizzera.

"Continuiamo a investire su escursionismo e outdoor come leve strategiche per valorizzare il territorio e le aree interne", ha dichiarato Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria. Gli fa eco l’assessore al Turismo Luca Lombardi: "La Liguria è un territorio da vivere tutto l’anno".

La campagna – multilingue (italiano, inglese, francese, tedesco) – è realizzata con il supporto delle Camere di Commercio e dei GAL territoriali nell’ambito del PSR. Obiettivo: consolidare l’immagine della Liguria come "palestra a cielo aperto", anche in vista del titolo di Regione Europea dello Sport 2025.

Per Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, "il turismo esperienziale è la chiave per raccontare un territorio difficile ma autentico, vivo grazie alle sue imprese e alle eccellenze enogastronomiche".

