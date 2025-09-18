Economia

Liguria, turismo in crescita trainato da Genova: +2,8% di arrivi nei primi sette mesi del 2025, record di stranieri

A guidare il settore, ancora una volta, è il capoluogo, sempre più crocevia di flussi turistici italiani e internazionali

La Liguria si conferma una delle mete turistiche più attrattive d’Italia, con una crescita costante che coinvolge non solo le località costiere, ma anche l’entroterra. A certificarlo sono i dati dell’Osservatorio Turistico Regionale, che nei primi sette mesi del 2025 registra un aumento del 2,83% negli arrivi e un +0,6% nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2024.

A trainare il settore, ancora una volta, è Genova, sempre più crocevia di flussi turistici italiani e internazionali. La città ha beneficiato in particolare della forte ripresa del turismo straniero, che secondo il report regionale è cresciuto del 3,86% negli arrivi e addirittura del 4,68% nelle presenze, raggiungendo nel solo bimestre giugno-luglio oltre 2,1 milioni di pernottamenti.

I dati più dettagliati relativi al bimestre giugno-luglio 2025 mostrano una performance complessiva positiva: 1.397.260 arrivi (+1,72%) e 4.591.218 presenze (+1,5%). A fare da motore alla crescita è stato in particolare giugno, con un balzo del +5,43% negli arrivi e del +6,29% nelle presenze. Più debole invece luglio, che ha segnato un lieve calo: -1,43% negli arrivi e -1,90% nelle presenze, un risultato condizionato da un meteo instabile che ha penalizzato i fine settimana.

Soddisfatto l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, che ha commentato così: “Prima di trarre un bilancio definitivo sull’estate, attendiamo i dati di agosto e settembre, ma possiamo già dire che la crescita continua. Il trend positivo è frutto di una strategia di promozione efficace, che valorizza anche l’entroterra. Il calo di luglio è stato causato da condizioni meteo sfavorevoli e da una campagna mediatica denigratoria sul turismo italiano, che ha diffuso dati lontani dalla realtà”.

Secondo Lombardi, la Liguria sta dimostrando di saper competere con i principali poli turistici italiani ed europei, anche grazie all’apporto di Genova, sempre più riconosciuta come porta d’ingresso al turismo ligure e punto di forza della regione.

