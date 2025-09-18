Liguria, turismo in crescita trainato da Genova: +2,8% di arrivi nei primi sette mesi del 2025, record di stranieri

La Liguria si conferma una delle mete turistiche più attrattive d’Italia, con una crescita costante che coinvolge non solo le località costiere, ma anche l’entroterra. A certificarlo sono i dati dell’Osservatorio Turistico Regionale, che nei primi sette mesi del 2025 registra un aumento del 2,83% negli arrivi e un +0,6% nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2024.

A trainare il settore, ancora una volta, è Genova, sempre più crocevia di flussi turistici italiani e internazionali. La città ha beneficiato in particolare della forte ripresa del turismo straniero, che secondo il report regionale è cresciuto del 3,86% negli arrivi e addirittura del 4,68% nelle presenze, raggiungendo nel solo bimestre giugno-luglio oltre 2,1 milioni di pernottamenti.

I dati più dettagliati relativi al bimestre giugno-luglio 2025 mostrano una performance complessiva positiva: 1.397.260 arrivi (+1,72%) e 4.591.218 presenze (+1,5%). A fare da motore alla crescita è stato in particolare giugno, con un balzo del +5,43% negli arrivi e del +6,29% nelle presenze. Più debole invece luglio, che ha segnato un lieve calo: -1,43% negli arrivi e -1,90% nelle presenze, un risultato condizionato da un meteo instabile che ha penalizzato i fine settimana.

Soddisfatto l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, che ha commentato così: “Prima di trarre un bilancio definitivo sull’estate, attendiamo i dati di agosto e settembre, ma possiamo già dire che la crescita continua. Il trend positivo è frutto di una strategia di promozione efficace, che valorizza anche l’entroterra. Il calo di luglio è stato causato da condizioni meteo sfavorevoli e da una campagna mediatica denigratoria sul turismo italiano, che ha diffuso dati lontani dalla realtà”.

Secondo Lombardi, la Liguria sta dimostrando di saper competere con i principali poli turistici italiani ed europei, anche grazie all’apporto di Genova, sempre più riconosciuta come porta d’ingresso al turismo ligure e punto di forza della regione.

