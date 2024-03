Liguria: tribunali, carenza di personale, Lega chiede a giunta di sollecitare ministro Nordio

La situazione negli uffici giudiziari della Liguria è complicata dalla carenza di personale. "Mancano cancellieri e funzionari amministrativi, oltre che assistenti informatici, funzionari contabili, assistenti di vigilanza e ausiliari, ma anche giudici e magistrati. In particolare - sottolinea Mabel Riolfo, vicepresidente del gruppo consiliare della Lega in Regione Liguria - il tribunale di Imperia (nella foto), durante gli ultimi 5 anni, ha perso sempre più organico, passando da una carenza di personale del 26,50% nel 2019 a un meno 63% nel giugno del 2023".

"Le conseguenze negative della carenza di organico nei tribunali - sottolinea la Riolfo - variano da ritardi nei procedimenti giudiziari, allungamento dei tempi di attesa per le udienze e aumento del carico di lavoro per il personale in servizio, con una diminuzione dell'efficienza del sistema giudiziario e una minor fiducia dei cittadini nella capacità dei tribunali di amministrare la giustizia in modo tempestivo ed equo. La carenza di personale può anche influire negativamente sulla qualità delle decisioni giudiziarie, poiché i giudici e il personale hanno meno tempo e risorse per dedicarsi a ciascun caso".

"Per affrontare questo problema, ho presentato un ordine del giorno - conclude l'esponente leghista - in cui chiedo alla Regione di intervenire presso il Ministero della Giustizia al fine di garantire dotazioni di organico amministrativo e non, necessarie per un adeguato ed efficiente esercizio dell'attività giudiziaria in Liguria”.