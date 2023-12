Liguria, traffico in autostrada: 12 km di code sull'Autofiori verso la Francia

La Liguria è invasa di turisti, molti diretti in Francia e il traffico sulle autostrade va in tilt. Sono complessivamente 12 i chilometri di coda sull'Autofiori tra Imperia e il confine per via dell'ingente afflusso di mezzi in direzione della Francia. Il traffico più consistente è tra i caselli di Imperia Ovest e Arma di Taggia, con 9 chilometri a causa dell'unico cantiere rimasto attivo per le feste in provincia di Imperia, in corrispondenza di uno scambio di carreggiata. E poi, tre sono i chilometri di coda tra Bordighera e la barriera autostradale di Ventimiglia. Per fortuna non si registrano incidenti, ma il traffico procede a rilento un po' su tutta la tratta di competenza dell'A10, anche sul versante savonese verso Genova. Al mattino code anche sulla A26 verso il Piemonte per il traffico intenso e i numerosi cantieri.