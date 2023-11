Liguria, Toti ribadisce le anticipazioni a Telenord: "Il 2026 è la "linea del Piave" del Terzo Valico: dovrà essere pronto"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il presidente Giovanni Toti, dal palco del convegno "La buona amministrazione" che si è tenuto a Genova in sala Sivori, ribadisce le anticipazioni date a Telenord sul Terzo Valico, la linea ad alta velocità che potenzierà i collegamenti del sistema portuale ligure collegandolo alle principali linee ferroviali del nord italia, ovvero Genova Milano e Genova Torino e alle linee ferroviali con il resto dell'Europa.

"Il 2026 è la linea del Piave del Terzo Valico, cambiare fonte di finanziamento per l'opera non è un problema, possiamo finanziarla come volete, se la motivazione è 'cambiamo fonte di finanziamento perché forse nel 2026 non è pronto', io non ci sto, nel 2026 l'alta velocità ferroviaria Genova-Milano dev'essere pronta". "Non creiamo incertezze sul Terzo Valico, non creiamo inutili dibattiti. - invita - Ci sono imprese che vogliono ordinare delle gru portuali e stanno facendo partire i corsi di formazione professionali per le nuove gru previste nel porto di Genova". Toti annuncia che lunedì sarà firmata l'intesa per la riattivazione della linea merci del Campasso, Una cosa che serve a Genova. I cittadini di quei quartieri saranno risarciti, ma soprattutto avranno un futuro per i loro figli e nipoti, che troveranno un posto di lavoro migliore grazie alle opere che facciamo adesso".