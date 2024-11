Regione Liguria, Bucci: "La giunta sarà presentata il 3 dicembre"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Si terrà domani, martedì 26 novembre, il primo consiglio regionale per il neo presidente della Liguria Marco Bucci. Martedì prossimo invece, il 3 dicembre, come dichiarato da Bucci durante l'avvio della Smart Week, "verranno presentati ufficialmente tutti i componenti della Giunta".

Date - "Quel giorno non potremo fare delibere, slitteranno dopo il 3. Le prime riguarderanno i commissariamenti, le figure all'interno della sanità e quella del consigliere regionale delegato" (ossia Alessio Piana) Martedì 3 dicembre, presumibilmente, sarà anche l'ultimo consiglio comunale per Bucci: "Me lo auguro" commenta il sindaco uscente.

Ipotesi - "Facciamo il primo consiglio regionale e anche il consiglio comunale, dove sembra che annunceranno che non sarò più sindaco. Però dobbiamo aspettare ancora dieci giorni. L'ultimo consiglio comunale sarà il 3 dicembre. Spero che, prima di quella data, venga convocata la giunta, anche se non sarà ufficiale. La prima riunione, se non è una giunta ufficiale, potrebbe comunque diventarlo tramite un decreto. Tuttavia, in quella data non prenderemo decisioni ufficiali, perché non possiamo deliberare in quella sede".

Consiglio superiore sanità - "Anticipiamo tutte le formalità per poterle completare. Dopo la presentazione della giunta, il 13 dicembre si terrà il Consiglio regionale, durante il quale presenteremo ufficialmente i membri della giunta. Sarà un momento ufficiale e riguarderà nuove figure, tra cui quelle coinvolte nella sanità e quelle che entreranno come commissari per i vari progetti. Ci sarà anche una delibera sui consiglieri comunali e regionali delegati, oltre a una discussione sul Consiglio superiore della sanità. Ovviamente, non si tratterà di una delibera organizzativa, ma non sarà neanche una delibera di nomina. Organizziamo il Consiglio superiore della sanità, ma non diremo chi farà parte del consiglio; quella decisione sarà presa dal coordinatore. Non emetteremo una delibera o un decreto per istituire la figura del commissario per i progetti infrastrutturali".