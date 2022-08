Liguria, Toti: "Covid, calano incidenza e pressione ospedaliera: ma fate la quarta dose"

di Redazione

"Non è possibile abbassare la guardia ed è necessario proseguire con la campagna vaccinale soprattutto per proteggere le persone più a rischio"

"Proseguono i cali dell'incidenza e della pressione ospedaliera legata al Covid-19 nella nostra regione: i dati di oggi registrano 642 casi ogni 100mila abitanti a settimana. Nel momento di massima circolazione del virus durante questa fase, il 10 luglio, erano 968. Nel report di oggi sono scesi a 421, di cui 5 in terapia intensiva, i posti letto occupati in Liguria: erano 476 di cui 10 in terapia intensiva domenica scorsa". Lo dice il presidente e assessore alla sanità della Liguria Giovanni Toti.

"Ma non è possibile abbassare la guardia ed è necessario proseguire con la campagna vaccinale soprattutto per quanto riguarda la protezione delle persone più a rischio, gli over60 ei soggetti con patologie pregresse. Il mio appello è quello di effettuare la quarta dose, per non farsi trovare impreparati alla fine dell'estate".