Liguria torna protagonista a Madrid: logistica e agroalimentare al centro del Fruit Attraction

La Liguria torna a recitare un ruolo da protagonista a Fruit Attraction, una delle principali fiere mondiali dedicate all’ortofrutta, in programma a Madrid dal 30 settembre al 2 ottobre. Con il coordinamento di Liguria International, Regione Liguria sarà presente con uno stand che mette in rete i grandi attori della logistica portuale, della distribuzione agroalimentare e della promozione del territorio.

Alla fiera, che si estende su 75mila metri quadrati e prevede oltre 2.500 espositori e 120mila operatori professionali da 150 Paesi, la delegazione ligure presenterà l’offerta integrata del proprio sistema portuale e logistico sotto il brand ormai consolidato “Liguria. The Fruitful Hub”.

I porti liguri e il primato nella blue economy - A rappresentare il comparto marittimo ci saranno l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (Ports of Genoa) e quella del Mar Ligure Orientale, con focus su due snodi strategici:

Il porto di Vado Ligure, tra i principali hub mediterranei per la frutta fresca, ha movimentato oltre 235.000 tonnellate nel 2024 e vanta una logistica intermodale avanzata, capace di servire efficacemente Nord Italia e Sud Europa.

Il porto della Spezia, con il 18% del traffico nazionale tra i gateway portuali del Mediterraneo, offre 564 prese reefer per il trasporto refrigerato e connessioni dirette con i mercati internazionali. “Questa partecipazione racconta la forza della nostra filiera e la capacità del territorio di proporsi come punto di riferimento strategico per il commercio e la logistica”, ha commentato Alessio Piana, consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico. “Ringrazio tutti gli operatori liguri presenti per la professionalità con cui rappresentano la Liguria nel mondo”.

Genova capitale agroalimentare: il Mercato e i suoi numeri - Presente anche il Centro Agroalimentare di Genova, gestito da Società Gestione Mercato, che si presenta come hub logistico nazionale, attivo 24 ore su 24. Con 26 grossisti ortofrutticoli, 22 imprese logistiche e 10 florovivaistiche, il centro conta 575 lavoratori diretti e circa 6.000 nell’indotto, generando un fatturato superiore ai 250 milioni di euro l’anno.

Cucina e promozione territoriale - Allo stand istituzionale non mancheranno i sapori liguri, grazie alla presenza della Camera di Commercio di Genova con il marchio Genova Gourmet e i suoi maestri di cerimonia, che proporranno degustazioni e racconti enogastronomici dei marchi “Artigiani In Liguria”, “Botteghe Storiche” e “Nocciole Misto Chiavari”.

Il contributo delle associazioni - La missione ligure vede la collaborazione con importanti realtà associative come: Spediporto, la più grande associazione italiana delle case di spedizione internazionali marittime, con 600 imprese e 12.500 addetti; Assagenti, che rappresenta oltre 110 aziende del settore marittimo e aereo; Confcommercio Genova, in rappresentanza delle imprese ortofrutticole attive nel Centro Agroalimentare.

La partecipazione a Fruit Attraction consolida l’identità della Liguria come crocevia internazionale per il commercio dei prodotti deperibili, con una filiera integrata che parte dai porti e arriva fino alla tavola.