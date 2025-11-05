Liguria, torna il maltempo: nuova perturbazione, piogge in arrivo sull’Imperiese

Ancora qualche ora di sole sulla Liguria, poi il tempo è destinato a cambiare. Dopo giornate dal sapore quasi estivo, con temperature miti e cielo sereno, è infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà le prime piogge già tra giovedì e venerdì, soprattutto sull’estremo Ponente.





Domani il Nordovest vedrà un aumento della nuvolosità, mentre tra venerdì 7 e sabato 8 novembre sono attesi piovaschi sul Cuneese e sull’Imperiese, in un contesto ancora prevalentemente asciutto sul resto della regione. Le temperature rimarranno sopra la media stagionale, con massime intorno ai 18-20 gradi sulla costa.





Nel weekend, il maltempo si concentrerà soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, mentre la Liguria resterà ai margini della perturbazione, con alternanza di nubi e schiarite. Possibili nuovi peggioramenti, però, sono attesi all’inizio della prossima settimana.

