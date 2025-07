"Liguria terra di emozioni": prende il via la seconda edizione del Premio Letterario Rotary Club Genova San Giorgio

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dopo il successo della scorsa edizione, prende il via la seconda edizione del Premio Letterario “Liguria Terra di Emozioni”, promosso dal Rotary Club Genova San Giorgio, con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare i racconti ispirati alla Liguria come terra di emozioni autentiche, vissute o immaginate.

Il tema 2025: ironia, meraviglia e natura - Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Liguria, terra di emozioni – tra ironia, meraviglia e natura”, per stimolare narrazioni capaci di commuovere, sorprendere e divertire, mettendo in luce la vitalità, la bellezza e le peculiarità del territorio ligure.

Come partecipare - Il concorso è aperto a scrittori e scrittrici maggiorenni, residenti in Italia o nell’Unione Europea. I racconti, rigorosamente inediti e ambientati in Liguria, dovranno avere una lunghezza compresa tra 10.000 e 20.000 battute spazi inclusi ed essere inviati entro il 30 settembre 2025 all’indirizzo: genovasangiorgio@rotary2032.it. I testi vanno spediti in formato doc, accompagnati da dati anagrafici e una breve sinossi.

L'audiolibro per l'inclusione: storie da ascoltare - I racconti finalisti saranno selezionati dalla giuria entro il 31 dicembre 2025 e, come per la scorsa edizione, raccolti in un audiolibro. Le voci dei Rotariani daranno vita ai testi selezionati, che verranno poi donati all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, entrando a far parte del Centro Nazionale del Libro Parlato.

L’iniziativa è un esempio concreto di cultura inclusiva: già nel 2024 ha permesso a molte persone non vedenti di "leggere" grazie all'ascolto. Il presidente della giuria è Carlo A. Martigli, scrittore e socio del Rotary Club Genova San Giorgio.

Premiazione e partner dell’iniziativa - La cerimonia di premiazione si terrà il 18 febbraio 2026, alle ore 18:00, presso la sede di Banca Patrimoni Sella & C., in Via Garibaldi 3, Genova, main sponsor del premio. L’istituto, da sempre vicino al territorio, sostiene con convinzione progetti culturali a forte impatto sociale.

Le voci della presentazione - Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti rappresentanti istituzionali e promotori. Simona Ferro, assessore alla Cultura della Regione Liguria, Francesca Coppola, assessore delegato del Comune di Genova, Benedetto Gritta Tassorello, presidente del Rotary Club Genova San Giorgio, Lucia Aliverti, curatrice del premio e past president RC Genova San Giorgio, Stefano Termanini, editore e assistente distrettuale Rotary Distretto 2032, Piero Chiabra, scrittore, responsabile audiolibro e socio RC Genova San Giorgio e Cristina Minerva, rappresentante dell’UICI – CNPL.

L’assessore Simona Ferro ha commentato: “Il premio letterario del Rotary Genova San Giorgio giunge alla sua seconda edizione, segno della sua forza e attrattività. Raccontare la Liguria attraverso emozioni, storie e sensibilità diverse è un modo efficace per valorizzare l’identità del nostro territorio. L’iniziativa ha inoltre un rilevante valore sociale, grazie al coinvolgimento dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti”.

L’assessora Francesca Coppola ha aggiunto: “Sostenere un premio che racconta la nostra città e la nostra comunità è un gesto che va oltre la cultura. È un investimento nella solidarietà e nell’inclusione”.

Il valore rotariano del progetto - Il presidente del Rotary Club Genova San Giorgio, Benedetto Gritta Tassorello, ha dichiarato: “Questo premio rappresenta un connubio perfetto tra cultura e inclusione, due valori fondamentali per il nostro Club. La partecipazione e il calore ricevuti ci motivano a proseguire con entusiasmo”.

Infine, la curatrice del premio Lucia Aliverti ha concluso: “Dopo il successo della prima edizione, siamo orgogliosi di dare continuità a un progetto che è cresciuto con la partecipazione di tanti. L’aspetto sociale è per noi motivo di orgoglio: rendere accessibili queste storie anche a chi non può leggere è un atto di civiltà”.

