Liguria, temperature in rialzo a partire da giovedì e nel weekend sole e cielo terso

di Anna Li Vigni

Buone notizie sul fronte meteorologico in Liguria, dove negli ultimi giorni a tenerci compagnia sono stati soprattutto sciarpe, guanti e cappelli, con giornate caratterizzate da vento forte e temperature in picchiata. Lo scenario però, è pronto a mutare, da domani infatti, giovedì 13 gennaio ndr, si attende un primo rialzo delle temperature.

"Attendiamo temperature più miti a partire da domani, - commenta ai microfoni di Telenord Andrea Lazzara di Arpal - con un lento rialzo avvertibile soprattutto in quota". A consacrare giornate di cielo limpido inoltre, il meteo del weekend, che sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato.

Nella notte, a Sassello, nel savonese, sono stati sfiorati -8.4 gradi, seguiti dai -6 a Calizzano, sempre in provincia di Sv, mentre sulla costa, tra Genova e Savona, la minima si è attestata tra i 5 e i 6 gradi.

"Provando a spingersi un po' più in là con i giorni, anche per l'inizio della prossima settimana non si prevedono grandi novità, con sole prevalente e temperature un po' meno rigide", ha spiegato Andrea Lazzara.