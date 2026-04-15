Liguria-Svizzera, asse strategico su infrastrutture e sviluppo: incontro a Genova tra Bucci e l’ambasciatore

Un confronto su infrastrutture, logistica e sviluppo economico tra Liguria e Svizzera: è questo il cuore dell’incontro avvenuto a Genova tra il presidente regionale Marco Bucci e l’ambasciatore svizzero in Italia Roberto Balzaretti.

Incontro – La riunione si è svolta nella sede della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, nell’ambito del progetto “In Cammino con la Svizzera”. Presenti anche l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana e il console generale svizzero a Milano Stefano Lazzarotto.

Dialogo – Il confronto ha toccato i principali ambiti di cooperazione tra i due territori, con particolare attenzione al rafforzamento dei collegamenti e alle opportunità di crescita condivisa. Un’occasione per consolidare relazioni già attive e individuare nuovi ambiti di collaborazione.

Infrastrutture – Tra i temi centrali, il Corridoio Reno-Alpi, considerato un asse strategico per il traffico merci e passeggeri tra Nord Europa e Mediterraneo. In questo contesto, la Liguria e i suoi porti rappresentano un nodo fondamentale per gli scambi internazionali.

Sinergie – Nel dialogo è emerso anche il ruolo di Lugano come hub economico di riferimento, con possibili integrazioni con il sistema produttivo ligure. Un’interconnessione che potrebbe favorire investimenti e nuove progettualità.

Sviluppo – Il presidente Bucci ha evidenziato il peso del sistema portuale, della logistica e del turismo come motori di crescita regionale. Accanto a questi, ha indicato l’alta tecnologia e l’intelligenza artificiale come leve strategiche per attrarre nuovi capitali.

Investimenti – Sul fronte infrastrutturale, la Liguria può contare su investimenti complessivi pari a circa 18 miliardi di euro, destinati a migliorare accessibilità e competitività del territorio.

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