Liguria, sedici agenti premiati per azioni decisive durante la Giornata della Polizia Locale

Una cerimonia solenne ha celebrato oggi il valore e l’operato delle Polizie Locali della Liguria, con la consegna di sedici onorificenze ad agenti che nel corso del 2024 si sono distinti per prontezza, spirito di servizio e azioni risolutive in contesti di emergenza. L’evento, ospitato nella Sala Trasparenza della Regione e preceduto dal picchetto d’onore in piazza De Ferrari, ha coinvolto autorità civili e militari, sottolineando la centralità di questo corpo nella tutela delle comunità locali.

Riconoscimenti – Le motivazioni dei premi assegnati spaziano da interventi in caso di aggressioni e accoltellamenti a salvataggi in mare e operazioni contro lo spaccio. Tra le storie emerse, il salvataggio di un automobilista intrappolato in un sottopasso allagato a Cogoleto, l’arresto in flagranza di un uomo armato che aveva accoltellato un passante nel centro storico di Genova, e l’azione decisiva di un agente fuori servizio a Sanremo che ha salvato la vita a un anziano praticando la manovra di Heimlich.

Operazioni complesse – Alcune delle onorificenze hanno riguardato anche attività investigative articolate. A La Spezia, un agente ha portato a termine una delicata operazione antidroga che ha condotto all’arresto di due soggetti in flagranza di reato, durante la quale è stato ferito con un’arma da taglio. La prontezza e i dispositivi protettivi hanno evitato conseguenze tragiche.

Presenza sul territorio – Altri episodi hanno mostrato la capacità degli agenti di agire ben oltre il semplice presidio. È il caso dell’operatrice della Polizia Locale della Spezia che ha soccorso una donna vittima di violenze da parte dell’ex compagno, garantendole protezione e raccogliendo prove cruciali per le indagini. A Ventimiglia, due agenti in servizio motociclistico hanno intercettato e disarmato due uomini responsabili di un accoltellamento.

Formazione e innovazione – L’assessore regionale alla Sicurezza, Paolo Ripamonti, ha rimarcato il ruolo della Polizia Locale come “prima interfaccia tra cittadino e città”. Durante il suo intervento ha ringraziato le autorità presenti e sottolineato gli sforzi in corso nella formazione continua del personale e nel potenziamento delle dotazioni operative. “Il mondo è cambiato, è diventato più complesso. Ma la centrale operativa del Comune di Genova è un esempio di efficienza per tutta Italia”, ha dichiarato.

Vocazione civica – La giornata ha ricordato anche la lunga tradizione delle Polizie Locali, con un richiamo simbolico al motto latino “Ars nostra vis urbis” – il nostro lavoro è la forza della città – a sottolineare la funzione civica e prossima di questi operatori, spesso impegnati anche nel ruolo di mediatori e punti di riferimento quotidiani.

