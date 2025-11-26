Liguria, sciopero personale Intercity giovedì 27 novembre dalle 9 alle 13: circolazione treni a rischio

La circolazione dei treni Intercity in Liguria potrebbe subire disagi nella mattinata di giovedì 27 novembre.



Le segreterie regionali liguri di Filt, Fit, Uilt, Ugl, Fast e Orsa hanno infatti indetto uno sciopero del personale mobile della Direzione Operation Intercity di Trenitalia, con sede a Genova. La mobilitazione è prevista dalle 9.01 alle 13.00.

Durante la fascia di sciopero alcuni Intercity potrebbero essere soppressi o subire limitazioni di percorso, mentre il servizio dei treni regionali non dovrebbe essere interessato.

Si ricorda inoltre che per venerdì 28 novembre è in programma uno sciopero generale di 24 ore proclamato da Usb e altre sigle, che potrà causare ulteriori disagi anche nel trasporto pubblico locale.

