Liguria, sciopero personale Intercity giovedì 27 novembre dalle 9 alle 13: circolazione treni a rischio

Per venerdì 28 novembre è in programma uno sciopero generale di 24 ore proclamato da Usb e altre sigle, che potrà causare ulteriori disagi

La circolazione dei treni Intercity in Liguria potrebbe subire disagi nella mattinata di giovedì 27 novembre.

Le segreterie regionali liguri di Filt, Fit, Uilt, Ugl, Fast e Orsa hanno infatti indetto uno sciopero del personale mobile della Direzione Operation Intercity di Trenitalia, con sede a Genova. La mobilitazione è prevista dalle 9.01 alle 13.00.

Durante la fascia di sciopero alcuni Intercity potrebbero essere soppressi o subire limitazioni di percorso, mentre il servizio dei treni regionali non dovrebbe essere interessato.

Si ricorda inoltre che per venerdì 28 novembre è in programma uno sciopero generale di 24 ore proclamato da Usb e altre sigle, che potrà causare ulteriori disagi anche nel trasporto pubblico locale.

