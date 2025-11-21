Liguria, scattata allerta gialla per neve: disagi in vista fino alla mattina

La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D), attiva dalle 15:00 di oggi, venerdì 21 novembre, fino alle3 di sabato 22 novembre.

Da ieri la Liguria registra un brusco calo delle temperature, con valori sotto lo zero nell’interno, e un aumento dell’instabilità atmosferica. In particolare, nel levante regionale si segnalano precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, con grandine piccola o neve tonda (nella foto, Crocefieschi).

Per oggi, venerdì 21 novembre, si prevedono piogge sparse a Levante con occasionali rovesci di grandine o neve tonda. Le nevicate interesseranno diverse zone: deboli fino a fondovalle in val Bormida (zona D), 700 m sulle Alpi Liguri (zona A), 400-500 m sulle valli Stura e Scrivia (zone DE) e 700-800 m in val Trebbia (zona E). Previsto vento di burrasca da Nord sulle zone ABC e forte su DE, con sensibile disagio da freddo già dalla sera.

Per sabato, le nevicate residue interesseranno la notte soprattutto la zona D fino a fondovalle, ma i fenomeni saranno in esaurimento già all’alba. Il vento continuerà a soffiare con intensità forte su DE e burrasca su ABC, in graduale attenuazione durante la giornata. Il disagio da freddo rimarrà presente soprattutto tra notte e mattino.

La Sala Operativa Regionale resterà attiva per tutta la durata dell’allerta.

