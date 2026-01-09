Liguria, sabato 24 gennaio tornano nelle piazze le arance della salute
di Redazione
GENOVA - Sabato 24 gennaio tornano Le Arance della Salute di Fondazione AIRC per sostenere la ricerca sul cancro e promuovere la prevenzione. I volontari AIRC ci aspettano nelle piazze delle nostre città con le arance rosse coltivate in Italia, il miele di fiori d’arancio e la marmellata d’arancia.
Un piccolo gesto può fare una grande differenza contro il cancro. Con le nostre donazioni daremo forza a 5 mila ricercatrici e ricercatori al lavoro per prevenire, diagnosticare e curare tutti i tumori.
Inoltre, ogni giorno, possiamo fare la nostra parte per mantenerci in salute poiché il 40% dei nuovi casi di tumore potrebbe essere evitato con:
• alimentazione equilibrata
• attività fisica regolare
• adesione agli screening
• e soprattutto stop al fumo!
Sabato cerchiamo le Arance di Fondazione AIRC nelle nostre città per affrontare il cancro insieme.
Per trovare la piazza più vicina andate su airc.it
