Liguria, riforma sanità: chi sono i cinque direttori, nasce la rete regionale dei trapianti

di Redazione

Per capire meglio quali novità porti con sé il nuovo assetto del sistema sanitario regionale

La riforma della sanità in Liguria entra nel vivo: chi sono i cinque direttori e quali novità porta con sé il nuovo assetto del sistema sanitario regionale. Spazio anche alla nascita della rete regionale dei trapianti.

Ne parlano a Telenord Massimo Nicolò, Assessore alla Sanità della Regione Liguria, Marino Anfosso, direttore di area Asl1, Ivan Mazzoleni, direttore di area Asl3, Paolo Cavagnaro, direttore di area Asl5, e Alessandro Bonsignore, Coordinatore del Centro regionale trapianti.

