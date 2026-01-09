Liguria, riforma giustizia: fondato il 'Comitato società civile per il No'

Si è costituito a Genova, presso la sede della Cgil Liguria, il Comitato regionale della società civile per il No al referendum costituzionale sui temi della giustizia. L’iniziativa riunisce associazioni e realtà del territorio con l’obiettivo di organizzare e coordinare le attività a sostegno del No. Lo slogan scelto, in linea con quello nazionale, è: “Vota NO per difendere Giustizia, Costituzione, Democrazia”.





Alla riunione costitutiva hanno partecipato anche il Comitato regionale dell’Associazione Nazionale Magistrati per il No e il Comitato regionale degli Avvocati per il No. Secondo i promotori, la riforma voluta dal ministro Nordio non affronta le criticità strutturali del sistema giudiziario – come la carenza di personale e risorse, la lentezza dei processi, le garanzie per imputati e vittime e l’emergenza carceraria – ma mira a modificare in modo sostanziale l’assetto costituzionale.





Il Comitato denuncia il rischio di un indebolimento dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura e di un rafforzamento del controllo politico sul potere giudiziario, inserendo la riforma in un disegno più ampio che comprende autonomia differenziata e presidenzialismo. Obiettivo dichiarato è informare la cittadinanza sui contenuti del referendum e promuovere una scelta consapevole a favore del No.





Hanno già aderito, tra gli altri: Cgil Liguria, Coordinamento Anpi Liguria, Acli Liguria, Legambiente Liguria, Arci, Libera, Udi, Auser, Federconsumatori, Giuristi democratici, Sinistra Universitaria (Udu) e Rete degli Studenti Medi.

