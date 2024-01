Liguria, Regione, Vaccarezza lascia la Lista Toti: "Voglio ritrovare la fiducia dei savonesi"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha convocato una riunione del gruppo della Lista Toti Liguria per rassegnare le annunciate dimissioni da capogruppo.

"Non sempre in politica chi annuncia le dimissioni poi le dà veramente, sono un'eccezione anche da questo punto di vista. - commenta Vaccarezza in un video pubblicato sui social - Spero di far ritrovare ai savonesi la fiducia nei confronti della politica e dell'amministrazione regionale, questo sarà il mio impegno da domattina. Tanti hanno scritto 'esce di lì, va di là'. Oggi si chiude un'esperienza, finisco un percorso che mi ha visto impegnato in prima linea, rifletterò sul mio futuro, è indubbio che ci sono percorsi e scelte che per me sarebbero naturali dal punto di vista della coerenza, non dell'opportunismo"-