Liguria, Regione, disavanzo sanità: botta e risposta Orlando-Bucci. "Mancano dati certi", "Sono 19,2 milioni, il numero c'è"

Un disavanzo da 62 milioni di euro per il 2024 certificato dagli atti ufficiali, ma ridimensionato a 19,2 milioni dal presidente della Regione Marco Bucci in aula consiliare. Una discrepanza che solleva interrogativi tra le opposizioni, preoccupate per la chiarezza dei conti della sanità ligure. Ma soprattutto ciò che preoccupa è il fatto che non ci sia traccia scritta del numero e che questo sia stato mandato al ministero della sanità.

Cifre ufficiali – Il dato più consistente emerge dalla delibera di Giunta n. 121 del 13 marzo 2025 e dal disegno di legge di variazione di bilancio n. 61, che prevede uno stanziamento da 62 milioni per coprire il disavanzo del Sistema Sanitario Regionale. Le somme, divise in due capitoli da circa 34 e 28 milioni, sono indicate come “finanziamenti per ripiano disavanzi pregressi”.

Dichiarazioni in aula – Durante la seduta consiliare del 25 marzo, però, il presidente Bucci ha parlato di tutt’altra cifra: “A tutt’oggi il disavanzo complessivo previsto è di 19,2 milioni”. Una comunicazione che contrasta con gli atti approvati pochi giorni prima dalla stessa Giunta da lui presieduta.

Richieste di chiarimento – I consiglieri regionali di opposizione hanno depositato un’interrogazione per chiedere quale sia il dato ufficiale comunicato al Ministero della Salute e se sia stata inviata una nuova comunicazione aggiornata alla luce delle affermazioni di Bucci.

Trasparenza e responsabilità – “I cittadini hanno diritto a conoscere l’esatta entità del disavanzo – Orlando – perché incide direttamente sulla qualità dei servizi sanitari”. “Cominciamo dal risultato finale: confermato disavanzo di gestione di 19,2 milioni. Accantonamento per i fondi in Ucraina a 8,7 milioni. Fondi non occupati in sanità nel 2024 che verranno messi nel 2025 per errore, 34 milioni. Totale 111,9. Il disavanzo tecnico, operativo, è 19,2 milioni. Se da qui il 30 di aprile il numero sarà diverso lo diremo. In Commissione ieri è stato confermato il numero. Non ci sono riduzioni di servizio. Non tagliamo del 20% i costi. Con i numeri dell'avanzo i 111,9 milioni sono coperti, più i 14 entrati dal payback sulle medicine”, così il presidente Bucci. La replica di Andrea Orlando (Pd), “Quello che ho chiesto non ha trovato risposta: fin dai tempi di Omero la trasmissione del sapere avviene in forma scritta. Ho chiesto se c'è traccia, nota, segno su carta del numero che lei ha espresso in Consiglio Regionale. Ognuno, tutti e ciascuno, il popolo e la stampa, si potrà fare un'idea sul perché questa carta sul tavolo non c'è e dopo mesi non è ancora stata prodotta”.

