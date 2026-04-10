Liguria, regione al fianco della Polizia di Stato in occasione del 174° anniversario della fondazione
di R.C.
Regione Liguria al fianco della Polizia di Stato in occasione delle celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione, ricorrenza dedicata al ruolo svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini in divisa a tutela della sicurezza e della legalità.
Alla cerimonia di Genova, nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, hanno partecipato, insieme al prefetto di Genova Cinzia Torraco e al questore Silvia Burdese, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il vicepresidente Simona Ferro.
Analoga cerimonia si è svolta anche a Savona, al Palacrociere, dove ha partecipato l’assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti, insieme ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni locali.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Come fronteggiare i disagi di vento e maltempo a Genova: i consigli dei Vigili del Fuoco
10/04/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto
Sampierdarena, bidone abbandonato finalmente rimosso: i cittadini ringraziano Telenord
10/04/2026
di Anna Li Vigni
Forum ecosostenibilità Tn, Acciaio e riciclo, la sfida dell’innovazione: "L’Italia già in linea con gli obiettivi europei al 2030"
10/04/2026
di Carlotta Nicoletti