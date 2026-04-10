Liguria, regione al fianco della Polizia di Stato in occasione del 174° anniversario della fondazione

Regione Liguria al fianco della Polizia di Stato in occasione delle celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione, ricorrenza dedicata al ruolo svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini in divisa a tutela della sicurezza e della legalità.

Alla cerimonia di Genova, nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, hanno partecipato, insieme al prefetto di Genova Cinzia Torraco e al questore Silvia Burdese, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il vicepresidente Simona Ferro.



Analoga cerimonia si è svolta anche a Savona, al Palacrociere, dove ha partecipato l’assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti, insieme ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni locali.







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