Liguria protagonista all’IFTM di Parigi: turismo, sostenibilità e imprese in vetrina internazionale

La Liguria si presenta sulla scena internazionale del turismo partecipando all’edizione 2025 dell’IFTM Top Resa, il più importante appuntamento B2B del settore in Francia e tra i maggiori al mondo. L’evento, inaugurato ieri a Parigi, vede la partecipazione della Regione con uno stand istituzionale dal titolo evocativo: “Ligurie, une mer de villages”.





Lo stand, che ospita otto co-espositori regionali – tra consorzi turistici, operatori e strutture ricettive – racconta l’anima del territorio ligure: un connubio tra mare, entroterra e borghi che dà vita a un’offerta turistica autentica, esperienziale e sempre più attenta alla sostenibilità.





"È l'occasione per la Liguria di inaugurare la stagione fieristica autunnale presentandosi al mercato francese, secondo per presenze nella nostra regione, con il meglio della propria offerta turistica" – ha dichiarato Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo. "L’obiettivo è rafforzare il brand Liguria sui mercati esteri, consolidare i rapporti con la Francia e aprire nuove opportunità di collaborazione internazionale".





L’IFTM 2025 dedica ampio spazio anche al tema della sostenibilità, con il nuovo Sustainable Initiatives Village, area tematica che raccoglie progetti innovativi e strumenti dedicati alle sfide ambientali e sociali del turismo. Una direzione perfettamente in linea con la strategia della Regione Liguria, che punta a coniugare innovazione, qualità e responsabilità nel valorizzare il territorio e le sue comunità.





Fino al 25 settembre, l’evento accoglierà oltre 32.000 professionisti del settore, con la partecipazione di 170 destinazioni internazionali, più di 1.500 brand e 13.000 incontri B2B già programmati tramite la piattaforma Everywhere.





A rappresentare la Liguria all’interno dello stand regionale ci sono otto realtà del territorio: Oasi S.r.l., Hotel Savoia Genova S.r.l., Consorzio Turistico Sestri Levante IN, Cemadis S.r.l., Kitty Tours S.r.l., Rete Bella Liguria, Liguria Together Tourism S.r.l. e Mamberto S.r.l.

