Liguria Pride 2025, otto carri per le vie del centro di Genova: il percorso

Ricorrono quest'anno i 10 anni del Liguria Pride, manifestazione conclusiva della settimana dei diritti LGBTQ+ organizzata dal Coordinamento Liguria Rainbow.

Dove e quando - Oggi pomeriggio il truck dei diritti sfilerà per le vie del centro di Genova, dove sono attese oltre 30mila persone: partenza da via San Benedetto alle ore 16, con arrivo in piazza De Ferrari. Un lungo corteo a cui parteciperanno centinaia di persone, accompagnando gli otto carri allestiti dalle varie associazioni ed enti a sostegno della comunità LGBTQ+

Tema - Il Coordinamento "ha scelto di ripartire dalle proprie radici per ribadire e rivendicare la necessità di continuare a lottare per una società inclusiva che rispetti e tuteli i diritti." - proprio per questo, il tema di quest'anno è quello degli Inestirpabili"

Il sostegno - Al fianco dei manifestanti anche la Cgil di Genova, perché "La nostra è una società chiusa, dove sono ancora troppe sono le discriminazioni, anche sui luoghi di lavoro, dove gli atteggiamenti patriarcali e l’intolleranza sono il brodo di cultura che alimenta soprusi e prevaricazioni, se non vere e proprie violenze verbali, o peggio, fisiche. Per dire basta a tutto questo, per chiedere che i diritti siano estesi a tutte e tutti, per una società inclusiva al passo con i tempi, per dire basta a leggi antistoriche e discriminatorie e per programmi scolastici che mettano al centro la crescita culturale, le forme di dialogo e confronto democratico aperto al futuro, la Cgil di Genova e Liguria scendono in piazza al fianco del LiguriaPride25." Alla parata parteciperà anche la sindaca Silvia Salis.













