Liguria, previsto forte peggioramento meteo nella notte
di c.b.
Nelle prossime ore la Liguria sarà interessata da un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con gli effetti più significativi attesi tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani. Il sistema perturbato attraverserà rapidamente la regione, lasciando spazio a un graduale miglioramento del tempo già nel corso della mattinata di venerdì.
Secondo le più recenti elaborazioni previsionali, non sono attese precipitazioni persistenti o stazionarie. Tuttavia, la presenza di elevati tassi di umidità nei bassi e medi strati dell’atmosfera potrà favorire la formazione di rovesci temporaleschi localmente intensi, seppur generalmente di breve durata.
Per questa ragione non è stata disposta alcuna allerta meteo, ma è stata segnalata una bassa probabilità di temporali forti sulle zone B, C, D ed E, che comprendono gran parte del territorio regionale ad eccezione dell’estremo Ponente ligure.
Nonostante l’assenza di un’allerta ufficiale, i modelli evidenziano la possibilità di piogge localmente abbondanti e concentrate in poco tempo, associate a celle temporalesche in rapido movimento. I fenomeni dovrebbero infatti procedere da ponente verso levante, limitando il rischio di accumuli elevati dovuti a una permanenza prolungata sulla stessa area.
La tempistica prevista
- Prima parte della notte: rovesci e temporali in transito sulle zone B e D.
- Prime ore di venerdì: coinvolgimento delle zone C ed E con fenomeni sparsi anche intensi.
- Mattinata di venerdì: rapido allontanamento della perturbazione e miglioramento diffuso delle condizioni meteo.
L’evoluzione resta comunque da monitorare, poiché i fenomeni temporaleschi, pur inseriti in un contesto di bassa probabilità, potrebbero risultare intensi a livello locale e accompagnati da precipitazioni particolarmente concentrate.
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