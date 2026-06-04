Attualità

Design Week a Genova, apre il concept store Listone Giordano Arena con Fidra

di Carlotta Nicoletti

In via Chiabrera 35 un temporary store dedicato al design e alla progettazione

18 - SettimoLink

Genova ospita un nuovo spazio dedicato al design e alla progettazione. In occasione della Design Week 2026 apre in via Chiabrera 35 il concept store Listone Giordano Arena Genova by Fidra, un progetto temporaneo destinato a diventare operativo in forma stabile dall’autunno.

Progetto – L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Fidra e Listone Giordano, che diventa distributore esclusivo per la provincia di Genova anche per Italiana Parquet. Lo spazio è stato allestito in tempi rapidi e rappresenta una fase preliminare del concept definitivo che verrà inaugurato nei prossimi mesi.

Offerta – "Nel temporary store sono esposte le principali novità presentate al Salone del Mobile, con particolare attenzione alla linea Natural Genius, che affida a designer internazionali la reinterpretazione delle superfici lignee. Accanto ai prodotti Listone Giordano trova spazio anche HYLEtech, sistema innovativo in alluminio alveolare attrezzato per elettrificazione e isolamento acustico" dice l'Ad di Fidra, Giacomo Parodi.

Innovazione – «Non si tratta solo di estetica, ma di ricerca sui materiali e sulla qualità degli spazi», viene sottolineato nel racconto del progetto, che punta a integrare design, tecnologia e sostenibilità. Il prodotto HYLEtech, già presentato alla Triennale di Milano, viene descritto come potenzialmente rivoluzionario nel settore delle pannellature.

Visione – Andrea Margaritelli, brand manager Listone Giordano, ha evidenziato come lo spazio genovese non sia un semplice punto vendita ma «un luogo dedicato alla cultura del progetto e al dialogo con i progettisti», destinato a evolvere in Listone Giordano Arena Genova.

Concept – L’allestimento si inserisce nel tema Natural Genius, che unisce natura e creatività umana. «Una foresta che cresce non fa rumore», è uno dei concetti guida dell’esposizione, che richiama il rapporto tra processi naturali e progettazione contemporanea.

Collaborazioni – Il concept store rafforza il legame tra Fidra e il mondo della progettazione, con il coinvolgimento di designer internazionali e aziende specializzate. Tra i protagonisti anche Emanuel Gargano e Stefano Cetoloni, impegnati nello sviluppo di nuove soluzioni per l’architettura degli interni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi:

2273 - Telenord.settimolink.it