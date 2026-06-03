"Game Over" contro l’azzardo: 850 studenti genovesi protagonisti della prevenzione

Saranno oltre 850 gli studenti e le studentesse delle scuole superiori genovesi protagonisti della giornata conclusiva di “Scuola Viva”, l’iniziativa educativa inserita nel progetto territoriale “GAME OVER – L’azzardo divora”, dedicato alla prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo.

L’appuntamento è in programma giovedì 4 giugno 2026, dalle 9.30 alle 16.30, presso il Chiostro Genova (III Chiostro di Santa Maria di Castello), dove sarà allestita una mostra temporanea con gli elaborati realizzati dagli studenti nel corso dell’anno scolastico.

I giovani partecipanti, provenienti dagli istituti Pertini, Calvino, Casaregis-Einaudi, Convitto Colombo, Leonardo da Vinci, Duchessa di Galliera e Cassini, sono stati coinvolti in un percorso formativo che li ha portati a ideare vere e proprie campagne di pubblicità progresso dedicate alla prevenzione del gioco d’azzardo e alla sensibilizzazione sui rischi sociali e sanitari connessi a questo fenomeno.

I lavori esposti spaziano dalle produzioni grafiche agli audiovisivi, passando per giochi da tavolo e altre forme di comunicazione creative individuate dagli stessi studenti. Un percorso che ha valorizzato la partecipazione attiva dei ragazzi, stimolandone capacità critiche, creatività e consapevolezza.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al lavoro congiunto degli educatori delle cooperative Agorà, Ma.Ris., Comunità San Benedetto al Porto e CEIS Genova, sotto il coordinamento del Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) di ASL3.

La mostra rappresenta il momento finale di un progetto educativo che ha coinvolto studenti, docenti, dirigenti scolastici e operatori dei servizi territoriali in una riflessione condivisa sui meccanismi che alimentano il consumo di azzardo, sul ruolo della pubblicità e sulle conseguenze che il gioco problematico può avere sulle persone e sulle famiglie.

“Scuola Viva” si inserisce infatti nel più ampio programma GAME OVER – L’azzardo divora, attivo su tutto il territorio genovese e coordinato dal Ser.D. ASL3 insieme a una rete di enti pubblici e del privato sociale accreditato. Il progetto è finanziato attraverso fondi ministeriali destinati al contrasto del Disturbo da Gioco d’Azzardo, gestiti da Regione Liguria e attuati tramite ATS-ASL3 Genovese.

Oltre alle attività di prevenzione nelle scuole, GAME OVER promuove percorsi gratuiti di supporto e presa in carico per persone con problemi di gioco e per i loro familiari, attiva sportelli di primo contatto e realizza campagne informative rivolte alla cittadinanza.

L’evento del 4 giugno non sarà soltanto una restituzione pubblica del lavoro svolto durante l’anno scolastico, ma anche un’occasione per valorizzare il ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di una cultura della prevenzione, della responsabilità e della cittadinanza attiva.

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