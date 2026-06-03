Bimba Bordighera: "Iannuzzi si avvale della facoltà di non rispondere"

"Lui continua a dichiararsi assolutamente innocente e avrebbe voluto rendere le proprie dichiarazioni" hanno aggiunto gli avvocati Maria Gioffrè e Cristian Urbini. Sui video e sul materiale che sarebbe stato estratto dai telefoni cellulari, i difensori precisano che a oggi "non abbiamo ancora avuto quei video. Tutti ne parlano, ma la difesa non li ha visti e non ne è materialmente in possesso. Non possiamo quindi tenere una linea difensiva né esprimere un'opinione su elementi che sono stati indicati come prove schiaccianti ma che allo stato non ci sono ancora stati consegnati. Nel pomeriggio dovrebbero arrivare quantomeno gli atti documentali, mentre i video arriveranno prossimamente". Quanto alle accuse mosse a Emanuel Iannuzzi, i legali ribadiscono la linea di prudenza: "Quelle sono le accuse sostenute dalla Procura sulla base di elementi che noi, ad oggi, non abbiamo ancora potuto esaminare. Abbiamo solo l'ordinanza. La prova si forma nel contraddittorio e, prima di valutare qualunque elemento, dobbiamo avere pieno accesso agli atti". Sul tritolo trovato nella disponibilità di Franco Iannuzzi, i difensori precisano soltanto che il possesso risalirebbe «a molto tempo prima» e che l'uomo ha reso dichiarazioni sul punto, ammettendo il possesso, ora al vaglio degli inquirenti. "Siamo ancora nella fase delle indagini preliminari - concludono i due avvocati - e non vogliamo fornire elementi che possano interferire con il segreto istruttorio".

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