Genova, protezione civile. Tornano i campi scuola: una settimana tra esercitazioni, natura e prevenzione

Una settimana immersi nella natura, tra attività pratiche, simulazioni e incontri con operatori dell’emergenza. Torna a Genova il progetto nazionale “Anch’io sono la Protezione Civile”, l’iniziativa dedicata ai giovani dai 10 ai 13 anni che punta a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza attraverso un’esperienza educativa sul campo.

Il progetto – Il campo scuola, giunto alla sedicesima edizione, si svolgerà dal 5 all’11 luglio nella cornice di Forte Begato, all’interno del Parco delle Mura. Potranno partecipare fino a 30 ragazzi, seguiti da volontari appositamente formati e da operatori specializzati che accompagneranno i giovani in un percorso di apprendimento e crescita personale.

Le attività – Il programma prevede esercitazioni, giochi di squadra, momenti di confronto e dimostrazioni pratiche. Durante la settimana interverranno anche rappresentanti di diversi enti coinvolti nelle attività di emergenza e soccorso, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento del sistema di Protezione civile.

L’obiettivo – «L’iniziativa è particolarmente importante perché ci aiuta ad avvicinare i giovani al sistema della Protezione civile attraverso una dimensione ludico-educativa che i ragazzi apprezzano», spiega l’assessore comunale alla Protezione civile, Massimo Ferrante. Il progetto punta a sviluppare nei più giovani una maggiore consapevolezza del territorio, dell’ambiente e dei comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza.

Le visite – Oltre alle attività a Forte Begato, i ragazzi visiteranno alcune delle principali strutture operative del territorio, tra cui la sala operativa dei Vigili del Fuoco, la sala operativa regionale della Protezione civile, la centrale operativa della Polizia Locale e la sala emergenze della Protezione civile comunale.

Formazione – L’esperienza rappresenta un’occasione concreta per avvicinare le nuove generazioni al volontariato e ai temi della sicurezza, trasformando l’apprendimento in un’attività coinvolgente e partecipata.

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