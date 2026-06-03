Rapine e scippi in corso Italia, 'Genova InSicura' organizza raduno di genitori: "Ma non sarà una 'ronda'"

La notte difficile tra lunedì e martedì in corso Italia, con una serie di assalti quasi preordinati col metodo della 'pesca a strascico' da Boccadasse alla Foce., ai danni di ragazzi aggrediti e minacciati da coetanei a caccia di portafogli e cellulari, ha indotto 'Genova InSicura', gruppo Facebook con 3570 iscritti, a promuovere un'iniziativa per il prossimo sabato sera: una passeggiata aperta ai genitori della città, con l'obiettivo di creare occasioni di incontro e dialogo in un clima informale e partecipativo.

L'appuntamento è fissato per le ore 21:30 in Piazza Rossetti, da dove partirà una passeggiata lungo Corso Italia. Gli organizzatori tengono a precisare che non si tratta di una ronda né di un'iniziativa di controllo del territorio, ma semplicemente di un momento di aggregazione tra genitori che desiderano conoscersi, confrontarsi e condividere esperienze legate alla crescita dei propri figli. "Non sarà una ronda - si legge sulla pagina FB - e non ci saranno programmi particolari. Solo una passeggiata tra genitori, per fare due passi. Partecipate, portate un amico o un altro genitore e aiutateci a creare una rete di persone che hanno a cuore il benessere dei propri figli e della nostra città".

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