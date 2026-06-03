Mobilità in Valbisagno: Salis annuncia nuovo percorso condiviso a partire da settembre

Il tema della mobilità in Val Bisagno sarà al centro di un nuovo percorso di confronto con il territorio che prenderà il via nel mese di settembre. L'iniziativa è stata annunciata dalla sindaca di Genova, Silvia Salis, durante l'apertura della commissione consiliare tenutasi questa mattina.

Nel corso della seduta, e prima di lasciare spazio agli interventi dei commissari, la prima cittadina ha illustrato la volontà dell'amministrazione di riattivare il dialogo con cittadini, associazioni e realtà locali per individuare le soluzioni più adeguate in materia di trasporto pubblico lungo l'asse della vallata.

Secondo Salis, il percorso rappresenterà un'occasione significativa per tornare a discutere in maniera ampia e condivisa delle prospettive infrastrutturali dell'area. La sindaca ha evidenziato come il dibattito consentirà di riprendere un confronto interrotto da molti anni, coinvolgendo l'intero territorio e tutti i soggetti interessati.

L'amministrazione punta inoltre a impostare il percorso secondo criteri di imparzialità e trasparenza. L'obiettivo, ha spiegato la sindaca, sarà quello di avviare un confronto aperto che non parta da soluzioni già definite, ma dall'analisi dei dati disponibili e delle reali esigenze della Val Bisagno.

L'attenzione sarà quindi rivolta alla valutazione degli elementi tecnici, dei numeri e delle necessità del territorio, utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa e garantendo la massima chiarezza nel processo decisionale.

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