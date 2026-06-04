212° Annuale della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, Telenord in collegamento dal Porto Antico

GENOVA - Venerdì 5 giugno, in occasione del 212° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, saranno allestiti presso il Porto Antico di Genova degli stand informativi e divulgativi dedicati alle attività istituzionali e alle specialità dell’Arma. Un momento importante per l’Istituzione per far conoscere più da vicino ai cittadini i variegati assetti con cui l’Arma svolge il proprio servizio a favore della collettività.

Agli stand, gli ospiti potranno osservare mezzi e attrezzature, nonché rivolgere domande ai Carabinieri: • del Nucleo Radiomobile e delle squadre dell’Aliquota Pronto Intervento; • della VI Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo; • Artificieri Antisabotaggio, presenti con il robot “TIGR”, veicolo specializzato nella rimozione e disarticolazione di presunti ordigni esplosivi; • del Nucleo Subacquei, dotato del mezzo subacqueo filoguidato “R.O.V.” impiegato per ricerche e recuperi in profondità; • del Nucleo Cinofili di Albenga (SV), con il cane antidroga “Pepe”; • del Nucleo CITES, deputato alla salvaguardia di specie animali protette e in via di estinzione; • Forestali del Servizio MeteoMont; • dei Nuclei Tutela Patrimonio Culturale, Antisofisticazione e Sanità e Ispettorato del Lavoro.

Telenord effettuerà collegamenti in diretta dal Porto Antico durante il LIVE della mattina.





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