Liguria, presentata l'offerta formativa della regione per l'anno scolastico 2023/24

L'offerta formativa di Regione Liguria per l'anno scolastico 2023/24 prende vita. L'Assessore per le Politiche Giovanili Simona Ferro ha presentato il Piano di dimensionamento della rete scolastica per il prossimo anno, che prevede varie innovazioni ed è stato subito approvato in Consiglio Regionale.

Ferro ribadisce come il piano prosegua nel solco dei precedenti e ribadisca la volontà di aumentare l'offerta formativa, ringraziando allo stesso tempo quella direzione scolastica regionale che ha dato una mano in tutte le fasi di realizzazione dell'offerta. Alcune delle novità sono le seguenti: su tutte svetta l'attivazione degli indirizzi per odontotecnico e ottico all'interno della casa circondariale di Marassi, grazie al contributo dell'IPSIS Gaslini-Meucci, senza dimenticare un nuovo Polo Scolastico a Finale Ligure, frutto dell'accorpamento del liceo Issel con l'Istituto secondario superiore, l'istituzione del liceo delle Scienze Umane al liceo Lanfranconi di Genova e dell'indirizzo Audiovisivo multimediale al liceo artistico Luzzati di Chiavari sono le principali novità del piano, e l'attivazione di corsi serali di istruzione professionale presso l'IIS Giancardi-Galilei-Aicardi di Alassio e a Genova all'Istituto Majorana-Giorgi, all'indirizzo di Elettronica ed Elettrotecnica.

Valorizzare i corsi serali, per Ferro, è un punto molto importante del piano 2023/24, sottolineando la specifica finalità strettamente connessa al tipo di utenza, che è quella di adulti che desiderano istruzione, formazione ed educazione permanente. Un altro aspetto significativo è l'attenzione agli indirizzi professionali, in maniera uniforme in tutta la regione. A Savona è infatti prevista l'attivazione dell'articolazione Energia dell'indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia all'Istituto Ferraris Pancaldo di Savona, mentre a Genova all'Istituto Odero è previsto l'inserimento dell'indirizzo 'Servizi per la sanità e l'assistenza sociale', e infine a La Spezia è stata invece pianificata l'istituzione dell'indirizzo 'Design' al liceo artistico dell'IIS Cardarelli.